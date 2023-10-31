Reggio – Stipendi in rialzo di sindaci, assessori e consiglieri: i compensi del 2022

Ecco quanto hanno guadagnato i sindaci f.f. di Reggio Calabria e gli assessori alla guida dell'amministrazione comunale

Gli stipendi dei politici, in determinate città italiane, sono in aumento e raggiungeranno il tetto massimo a partire da gennaio 2024.

Indennità ferme ai livelli del 2000

Fino a qualche tempo fa, i compensi dei sindaci italiani erano ai livelli fissati nel lontano 2000. Ed erano stati ulteriormente ridotti del 10% nel lontano 2006. Con la legge di bilancio 2022 tuttavia, la storia è cambiata e il governo Draghi ha incrementato e non di poco l’indennità di funzione.

Da gennaio 2024 gli aumenti andranno a pieno regime ma già nel 2022 si è registrato un sostanziale aumento, per la gioia dei nostri politici. Particolarmente soddisfatti i sindaci metropolitani che dal 1 gennaio 2024 percepiranno circa 14 mila euro lordi al mese (13.800.000 euro)

Il motivo della decisione? Indennità ferme agli stessi livelli da oltre vent’anni.

Aumenti già dal 2021 per gli amministratori

Ma gli stipendi degli amministratori in realtà sono già in rialzo dal 2021. Per poi essere raddoppiati nel 2022. A beneficiare degli aumenti non sono soltanto i sindaci ma anche i vicesindaci, gli assessori, i consiglieri ed i presidenti dei Consigli comunali.

“A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni”.

Recita così il comma 583 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, numero 234. La legge dice che l’adeguamento viene corrisposto “per il 45% nell’anno 2022 e per il 68% nell’anno 2023”. Costo totale per il bilancio dello Stato: 100 milioni nel 2022, 150 nel 2023 e 220 nel 2024.

I compensi di sindaci e assessori a Reggio Calabria

Vediamo dunque quanto esattamente hanno percepito i nostri politici che governano all’interno di Palazzo San Giorgio.

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Di seguito le cifre percepite dai sindaci e dagli assessori comunali di Reggio Calabria (media mensile)

1. Sindaco Giuseppe Falcomatà € 0,00 € 0,00 (Causa sospensione)

2. Assessore/ Sindaco f.f. Paolo Brunetti € 5.825,37

3. Sindaco f.f. Versace Carmelo (a titolo gratuito). Percepisce solo gettone di presenza € 973,99

4. Presidente Consiglio comunale Marra Vincenzo € 4.340,13

5. Assessore Battaglia Domenico € 2.375,59

6. Assessore Palmenta Giuseppina € 4.352,22

7. Assessore Calabrò Irene Vittoria € 4.352,22

8. Assessore Martino Angela € 4.352,22

9. Assessore Delfino Demetrio € 4.352,22

10. Assessore Gangemi Francesco € 4.352,22

11. Assessore Albanese Rocco € 4.352,22

12. Assessore Nucera Lucia Anita € 4.340,13

I gettoni di presenza dei consiglieri comunali

Di seguito invece la media mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali:

2. VERSACE CARMELO SINDACO FF. a titolo gratuito € 973,99

3. SERA GIUSEPPE FRANCESCO compensi non riportati

4. VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO compensi non riportati

5. MAIOLINO ANTONINO € 1.597,63

6. PAZZANO SAVERIO € 1.261,32

7. MINICUCI ANTONINO € 809,60

8. GIORDANO GIUSEPPE € 1.239,16

9. DE BIASI GIUSEPPE € 1.574,73

10. CUZZOCREA GIUSEPPE € 1.563,44

11. MARINO LAVINIA € 1.137,72

12. CARDIA MARIO € 1.612,77

13. CARIDI ANTONINO € 1.557,47

14. IACHINO NANCY € 884,93

15. MARCIANO’ ANGELA € 983,83

16. BARRECA FRANCESCO ORLANDO € 1.565,90

17. MALARA MARCANTONINO € 1.583,17

18. CALIFANO GIANLUCA € 1.620,52

19. MERENDA MASSIMILIANO € 1.555,69

20. LATELLA GIOVANNI € 1.554,65

21. ROMEO CARMELO € 1.592,35

22. CASTORINA ANTONINO € 395,08

23. BURRONE FILIPPO € 1.610,31

24. MARINO DEMETRIO € 1.610,31

25. PENSABENE TERESA € 1.093,36

26. QUARTUCCIO FILIPPO € 1.093,36

27. RULLI GUIDO € 1.610,31

28. RIPEPI MASSIMO ANTONIO € 1.615,24

29. NOCERA GIUSEEPPE € 1.532,45

30. RUVOLO ANTONIO € 1.569,11

31. NOVARRO DEBORAH € 1.529,29

32. MILIA FEDERICO ANDREA € 1.252,15