Incanto Quartet e Orchestra del Conservatorio Cilea in concerto, Falcomatà: “Unione di forze per valorizzare la città”

Incanto Quartet e Orchestra del Conservatorio Cilea insieme per un evento da non perdere. Si è svolta nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la presentazione del concerto previsto al Teatro Cilea, inserito nel programma delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale per “Reggio Città Natale”.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Rossella Ruini, artista di Incanto Quartet, Franco Romano, direttore del Conservatorio “Cilea”, Demetrio Mannino di Publidema.

«Credo che dall’unione di queste due energie attive e positive per la città – ha affermato il sindaco Falcomatà – l’Orchestra del Conservatorio Cilea e l’attività promossa da Publidema con il ritorno di Incanto Quartet in riva allo Stretto, possa nascere qualcosa di buono per tutti. È compito delle istituzioni fare sintesi e fare squadra, offrendo ai reggini, a chi torna in città per le festività, e ai turisti che già dalla primavera di quest’anno affollano le nostre strade e occupano le nostre strutture, la possibilità di promuovere l’immagine della città. È nostro dovere occuparci dei servizi pubblici essenziali, ma anche dopo l’uscita del piano di riequilibrio, siamo riusciti a portare avanti un investimento serio e importante nella cultura. La crescita di un territorio attraverso eventi culturali di qualità è il modo migliore per far comprendere le potenzialità di una città e per migliorarla e farla progredire. Quando viviamo un evento di alta qualità, ne usciamo tutti migliori, arricchiti. Ed è questo il sentimento che ci ha accompagnati durante le precedenti esibizioni di Incanto Quartet. L’evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative che offriamo alla città per il Natale, una città che deve vivere intensamente i momenti di festa. “Reggio Città Natale” per una Reggio che accoglie, coinvolge e nella quale si respira il calore e lo spirito del Natale per tutti».

Un evento di rilievo internazionale

Demetrio Mannino ha aggiunto: «Ringrazio il sindaco per questa opportunità e le ragazze di Incanto, professioniste di altissima qualità, tornano in città con piacere. Voglio ricordare che Rossella Ruini è la voce di Belle nel cartone animato “La Bella e la Bestia”. Per la terza volta portiamo a Reggio delle eccellenze italiane conosciute nel mondo».

«Grazie all’Incanto Quartet, un’eccellenza mondiale che non ha bisogno di presentazioni, estenderemo il repertorio della nostra orchestra di studenti, spaziando dal classico all’opera e al pop. Sarà una serata all’insegna della solidarietà, poiché grazie alla sensibilità di imprese locali e non, sono state sponsorizzate una decina di borse di studio per i nostri studenti meno abbienti. Siamo grati al sindaco per aver inserito questo evento nel programma natalizio, offrendo al Conservatorio la possibilità di partecipare per la prima volta», ha sottolineato il direttore Franco Romano.