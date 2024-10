Nei pressi dell'incrocio tra Via Italia e Via Carso lo scontro tra i due mezzi. Le foto

Incidente stradale a Reggio Calabria tra un auto e un bus. Nei pressi dell’incrocio tra Via Italia e Via Carso lo scontro tra i due mezzi, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto è previsto a breve l’arrivo dei vigili urbani per i consueti rilievi.