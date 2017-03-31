A Reggio Calabria ‘La parola a Tullio De Mauro’
Il 31 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni, a Reggio Calabria letture di brani di Tullio De Mauro alla libreria Universalia di via Treviso
31 Marzo 2017 - 10:28 | di Vincenzo Comi
Il 31 marzo Tullio De Mauro, professore emerito di Linguistica generale all’università di Roma La Sapienza ed ex ministro dell’Istruzione, avrebbe compiuto 85 anni.
In diverse città italiane, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, librerie, aule scolastiche e circoli culturali ospiteranno coloro che vorranno leggere un brano di una delle sue opere.
Per ulteriori informazioni: www.tulliodemauro.com.
A Reggio Calabria l’iniziativa La parola a Tullio De Mauro, promossa dal gruppo territoriale del Movimento di Cooperazione Educativa, si svolgerà venerdì dalle ore 17.30 presso la libreria Universalia, via Treviso 39.
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