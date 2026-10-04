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Reggio, il Liceo Artistico entra nel Programma EPAS del Parlamento europeo

Il Campanella-Preti-Frangipane avvia il percorso per diventare Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo

04 Ottobre 2026 - 16:10 | Comunicato Stampa

Reggio, il Liceo Artistico entra nel Programma EPAS del Parlamento europeo

Il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” è stato ammesso al Programma “EPAS” (EPAS – European Parliament Ambassador School)  che promuove una cittadinanza europea consapevole e avvicina gli studenti all’Unione europea e al Parlamento europeo, favorendo la conoscenza del loro funzionamento e offrendo occasioni di confronto, riflessione e dibattito sui temi europei.

Il Programma EPAS

Il programma è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Europa ed è coordinato, a livello nazionale, dagli Uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri.

scuole ambasciatrici deuropa

Al termine dell’anno scolastico le attività svolte vengono valutate attraverso la compilazione di un questionario.

Le scuole che completano con successo il percorso ricevono la targa di “Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo”.

Le opportunità per docenti e studenti

Docenti e studenti possono inoltre avere l’opportunità di partecipare alle sessioni di Euroscola a Strasburgo, attraverso una selezione dedicata, nonché ad altri eventi organizzati dal Parlamento europeo negli Stati membri e presso le sedi di Bruxelles e Strasburgo.

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L’impegno complessivo richiesto è stimato in circa 40 ore. Al termine del percorso saranno rilasciati certificati di partecipazione, sulla base dei quali gli istituti potranno riconoscere 1 punto di credito agli studenti aderenti, secondo le modalità previste dalla propria scuola.

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