Reggio, il CAP Calabria onora il pilota eroe Mimmo Malavenda al Cimitero di Modena

Ricordato il gesto eroico del Tenente Pilota Mimmo Malavenda e del Sergente Basso, morti per salvare il centro abitato nel 1958. Il CAP Calabria cerca i discendenti

Nell’anniversario della morte del Tenente Pilota Mimmo Malavenda, il CAP (Club Aviazione Popolare) CALABRIA lo ha ricordato deponendo sulla sua tomba, al Cimitero del Rione Modena di Reggio Calabria, un bouquet di rose bianche con un nastro tricolore.

L’Ufficiale dell’Aeronautica Militare morì in un incidente aereo il 21 novembre 1958 a Correggio Micheli, frazione del Comune di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova. Era ai comandi di un F-84F del 21º Gruppo della 51ª Aerobrigata di Treviso Istrana. Un altro aereo era pilotato dal Sergente Pilota Patrizio Basso.

I due piloti riuscirono a evitare il centro abitato, precipitando in aperta campagna. Un gesto che costò loro la vita.

In questi anni il CAP Calabria ha mantenuto viva la memoria del Tenente Malavenda. Il sodalizio è stato contattato dai discendenti del sergente Basso che vorrebbero avere notizie dei discendenti dell’ufficiale reggino. A oggi, però, non è stato possibile rintracciarli.