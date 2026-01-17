Reggio, addio all’avv. De Tommasi: il cordoglio dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale e il sindaco ff Domenico Battaglia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, figura di grande spessore professionale per la città dello Stretto.

«La scomparsa dell’avvocato De Tommasi – ha dichiarato il sindaco ff Domenico Battaglia – rappresenta una grave perdita per la nostra comunità. È stato un professionista stimato, che ha sempre operato con competenza, rigore e rispetto delle istituzioni. Per molti anni ha svolto il ruolo di legale esterno dell’Ente, seguendo le cause del Comune fino ai primi anni del Duemila, offrendo un contributo prezioso e qualificato all’azione amministrativa. È stato componente del Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione e ha avuto l’incarico di fiduciario dell’Avvocatura dello Stato per la provincia di Reggio Calabria, a testimonianza del riconoscimento del suo alto profilo professionale. Oltre che come uomo di legge, voglio ricordare personalmente il suo impegno politico nel ruolo di segretario provinciale della Democrazia Cristiana».