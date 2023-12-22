Reggio, addio a Piero Mucciola: imprenditore esemplare
Reggio piange la scomparsa di un grande imprenditore. La sua azienda è stata riconosciuta come una delle più importanti realtà italiane
22 Dicembre 2023 - 07:45 | di Redazione
Una vita dedicata al lavoro.
E’ morto all’età di 83 anni il noto imprenditore romano Piero Mucciola. Trasferitosi a Reggio Calabria nel lontano 1972, fondò l’omonima azienda che divenne negli anni una delle più importanti realtà italiane nel settore impiantistico, realizzando grandi opere su tutto il territorio nazionale.
Piero Mucciola è sempre stato apprezzato da tutti per l’immensa onestà e la dedizione al lavoro.
Reggio perde un grande uomo e imprenditore esemplare.
La redazione di CityNow si stringe al dolore dei figli Roberto, Fabio e Massimo e porge le più sentite condoglianze all’intera famiglia.
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