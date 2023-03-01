MyUniRC, uscita la nuova app ufficiale dell’Università degli Studi Mediterranea
App dedicata agli studenti per la gestione da mobile della carriera universitaria in maniera semplice e veloce
01 Marzo 2023 - 11:16 | di Redazione
Uscita la nuova app ufficiale dell’Università degli Studi Mediterranea. Dedicata agli studenti per la gestione da mobile della carriera universitaria in maniera semplice e veloce attraverso smartphone e tablet MyUniRC è disponibile gratuitamente negli store Android ed Apple (iOS).
Con “myUniRC”, una volta effettuato il login con le proprie credenziali, un set di informazioni e servizi permette di:
- consultare in tempo reale l’offerta dei corsi di studio
- iscriversi agli appelli
- controllare l’andamento della propria carriera e consultare il libretto universitario
- compilare i questionari di valutazione della didattica
- verificare lo stato dei pagamenti
- ricevere messaggi e notifiche
La Mediterranea inoltre aderisce ad EDUROAM (Education Roaming) la federazione internazionale che consente di accedere, con le proprie credenziali di Ateneo, alle reti wireless di Università ed Enti di Ricerca di 106 stati in tutto il mondo.
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