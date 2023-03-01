MyUniRC, uscita la nuova app ufficiale dell’Università degli Studi Mediterranea

App dedicata agli studenti per la gestione da mobile della carriera universitaria in maniera semplice e veloce

Uscita la nuova app ufficiale dell’Università degli Studi Mediterranea. Dedicata agli studenti per la gestione da mobile della carriera universitaria in maniera semplice e veloce attraverso smartphone e tablet MyUniRC è disponibile gratuitamente negli store Android ed Apple (iOS).

Con “myUniRC”, una volta effettuato il login con le proprie credenziali, un set di informazioni e servizi permette di:

consultare in tempo reale l’offerta dei corsi di studio

iscriversi agli appelli

controllare l’andamento della propria carriera e consultare il libretto universitario

compilare i questionari di valutazione della didattica

verificare lo stato dei pagamenti

ricevere messaggi e notifiche

La Mediterranea inoltre aderisce ad EDUROAM (Education Roaming) la federazione internazionale che consente di accedere, con le proprie credenziali di Ateneo, alle reti wireless di Università ed Enti di Ricerca di 106 stati in tutto il mondo.