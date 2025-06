Ordinanza anti-incendi, Merenda annuncia lavori a Pentimele: ‘Barriere verdi per proteggere il territorio’

È della settimana scorsa l’incontro in Prefettura, presieduto dal Prefetto Clara Vaccaro, relativo alla pianificazione e al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi per l’estate 2025. A riguardo è stata emanata un’Ordinanza sindacale – la n. 59 del 21 giugno 2025 – attraverso cui viene esteso al 15 ottobre il periodo di pericolosità e vengono comunicate alla popolazione le prescrizioni da seguire per evitare il rischio incendi.

L’appello di Palmenta: “Informazione e responsabilità condivisa”

L’Ordinanza, di per sé, non è sufficiente a contrastare il fenomeno degli incendi boschivi qualora non venga fattivamente rispettata in ogni sua indicazione.

A tal proposito, l’assessora Giuggi Palmenta ha voluto lanciare un appello alla cittadinanza, al fine di rendere partecipe ogni cittadino della cura del territorio, a partire da piccoli gesti.

“Sono tante e varie le prescrizioni dell’Ordinanza sindacale da poco emanata ma è fondamentale che la cittadinanza sia tanto informata quanto consapevole del contributo significativo che si può offrire al nostro territorio con gesti semplici ma importanti”, ha dichiarato Palmenta.

“Conosciamo da sempre i divieti di accendere i fuochi nei boschi o di ripulire i terreni incolti – ha continuato – ma dobbiamo spingerci oltre facendo appello alla cittadinanza per la massima collaborazione. Chiediamo di osservare le prescrizioni divulgate e di segnalare eventuali abusi chiamando i numeri indicati nell’infografica che abbiamo realizzato. Le sorti del nostro territorio possono essere decise dalla cura attiva e dal protagonismo civico, a supporto di una sinergia strategica tra enti che deve produrre meccanismi virtuosi e positivi”.

Il monitoraggio del territorio e i numeri utili

Il Comune si avvarrà del servizio di Protezione Civile, che potrà contare anche sul supporto di volontari per il monitoraggio del territorio. I dipendenti e il volontariato presidieranno le aree boschive e le spiagge per prevenire:

accensioni di fuochi e falò

propagarsi di incendi

segnalazioni di principi d’incendio

Numeri utili per segnalazioni:

800 496 496

1515

0965/55220

115 (Vigili del fuoco)

Merenda: “Barriere verdi a Pentimele contro gli incendi”

Sulla stessa linea, il consigliere comunale delegato Massimiliano Merenda ha ricordato l’obbligo di pulizia dei fondi rustici previsto dal regolamento del verde comunale, con sanzioni per le relative infrazioni.

“A breve inizieranno i lavori su parte della collina di Pentimele – ha dichiarato – un intervento finanziato dal Pon Metro Plus, che aumenterà la vegetazione garantendo la biodiversità e svilupperà un sistema di prevenzione naturale con barriere vegetali contro gli incendi”.