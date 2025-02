Comune di Reggio, cdx all’attacco: ‘Capo di Gabinetto, D.g. e parenti nei concorsi: Falcomatà fa tutto quello che vuole’

A Palazzo San Giorgio si torna a parlare di ‘sciatteria amministrativa’, definizione che non arriva soltanto dai consiglieri di centrodestra ma anche (in modo sorprendente) da una dirigente stessa dell’amministrazione comunale.

Diversi i dubbi sollevati dall’opposizione, a partire dall’assenza di un Direttore Generale dopo la rottura tra il sindaco Falcomatà e l’ex d.g. Demetrio Barreca. Oscura inoltre, secondo i consiglieri di centrodestra, la nomina di Antonio Ruvolo quale Capo di Gabinetto di Palazzo San Giorgio.

Le critiche dell’opposizione sulla gestione amministrativa

Armando Neri, fresco commissario cittadino della Lega, ha puntato il dito in modo particolare contro il caso amministrativo.

“Si ripercuote direttamente sui mancati servizi ai cittadini. Non c’è un indirizzo politico chiaro: manca il Direttore Generale, per quanto riguarda il Capo di Gabinetto manca il decreto formale di nomina. Nonostante 100 assunzioni la macchina amministrativa non funziona. Ma dove sono queste 100 persone?

Sfido tutti ad alzarsi e a dire che è cambiato qualcosa nell’erogazione dei servizi in città grazie al potenziamento della macchina amministrativa. Solidarietà a tutti i cittadini, che pagano per primi, e ai dipendenti. Siamo curiosi di sapere-ha concluso Neri aprendo un capitolo sino a oggi sconosciuto- se ci sono parenti fratelli o sorello di assessori che hanno vinto il concorso al Comune di Reggio Calabria”.

In un lunedi lavorativo, a Palazzo San Giorgio l’attività politica e amministrativa non sembra brulicare. Questa l’opinione di Mario Cardia, con il consigliere della Lega che si è soffermato anche sul tema delle circoscrizioni.

“Non c’è praticamente nessuno a Palazzo San Giorgio. Oggi doveva tenersi la seduta in Commissione Affari Istituzioni ma invece è tutto fermo- Il tema delle circoscrizioni è molto sentito, le periferie sono abbandonate. Il comune di Reggio Calabria non si può permettere di perdere i fondi”, ha affermato di Cardia.

Ripepi: “Caos amministrativo e uso familistico da parte di Falcomatà”

Massimo Ripepi, battagliero consigliere e presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ha evidenziato apertamente che il Capo di Gabinetto Ruvolo ‘non è tale, ci sono i documenti a testimoniarlo, è un semplice collaboratore del Sindaco Falcomatà.

“Pare ci siano dipendenti del Comune che toccano documenti della Metrocity e viceversa, questo non è possibile. Palese ed evidente la sciatteria amministrativa, caos totale e uso familistico da parte di Falcomatà.

Ma vi pare normale che il sindaco non si è mai fatto vedere a Piazza del Popolo per manifestare vicinanza ai commercianti? Ha il tempo per la settimana bianca, la palestra e il fantacalcio, tutto legittimo, ma quanto tempo pensa di destinare alla sua attività di sindaco Non ci sentiamo supportati da questa amministrazione, ci sono figli e figliastri. mi sento vessato. Il tentativo di annullare il regolamento della mia commissione atto becero, gravissimo”, il pensiero di Ripepi.

Federico Milia, capogruppo di Forza Italia, ha ribaltato la punzecchiatura riservata ieri dal Pd all’on. Francesco Cannizzaro: ‘Hanno dichiarato che Cannizzaro si comporterebbe come Wanna Marchi, ma mi pare evidente che a fare le magie sia l’amministrazione Falcomatà.

Se tutto quello che stanno facendo loro l’avesse fatto il centrodestra, che cosa sarebbe successo e cosa avrebbero detto? Senza entrare nel merito delle professionalità, vorrei sapere cosa avrebbero detto se in un ente governato dal centrodestra, a vincere i concorsi sarebbero stati soggetti che facevano parte dello staff del sindaco”.