Pallacanestro Viola, al Palacalafiore l’esordio casalingo contro i Fiorenzuola Bees

Poche ore alla palla due che, alle 18:00 al Palacalafiore, vedrà l’esordio casalingo della Pallacanestro Viola contro i Fiorenzuola Bees. È la seconda giornata del Girone A di Serie B Nazionale della LNP, e i neroarancio vogliono confermare quanto di buono fatto domenica scorsa con la vittoria sul campo di Treviglio.

Un inizio di stagione che porta con sé l’energia del lavoro di coach Michele Carrea, che punta a forgiare un gruppo competitivo e con una forte identità.

Ma le ambizioni del club valicano i confini del parquet: la dirigenza, con figure di riferimento come il presidente Carmelo Laganà, è fortemente impegnata nel consolidamento della società e nella valorizzazione delle strutture cittadine, a partire dalle prospettive di rilancio del Pianeta Viola sostenute dal sindaco Cannizzaro durante la presentazione della squadra nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio.

Leggi anche

I presupposti per una grande annata ci sono tutti e la risposta del pubblico non si farà attendere: il popolo neroarancio è atteso sugli spalti del Palacalafiore per spingere capitan Romeo e compagni in questo atteso debutto tra le mura amiche.

L’avversario: i Fiorenzuola Bees

Nonostante lo stop interno subito all’esordio casalingo contro Desio, i Fiorenzuola Bees si affacciano alla nuova stagione di Serie B Nazionale con un organico interessante e profondo, affidato alla guida tecnica di coach Marco Del Re. La squadra emiliana propone una miscela ben strutturata tra conferme chiave e volti nuovi capaci di garantire opzioni e pericolosità su entrambi i lati del campo.

Il reparto perimetrale può già contare su due bocche di fuoco caldissime, subito in evidenza nel primo impegno ufficiale: Igor Marinelli (autore di ben 26 punti contro Desio) e Giacomo Cecchinato (a quota 24), perno fondamentale e confermato nello scacchiere gialloblù. A completare il settore guardie e le rotazioni degli esterni figurano l’estro di Andrea Ambrosetti (14 punti all’esordio), il talento del lettone Krisjanis Mazburrs (alla sua seconda stagione a Fiorenzuola), oltre ai giovani e dinamici Giorgio Franceschi, Federico Lui e il connazionale Emils Ivanovskis.

Sotto le plance e nello spot di ala, la solidità è garantita da Lorenzo De Zardo (8 punti nella gara d’apertura) e dall’apporto del lungo Milos Biorac. A dare ulteriore sostanza al reparto lunghi e alla battaglia a rimbalzo ci sono gli innesti di Amedeo Tiberti e Massimo Frosini, assieme alla fisicità di Oliver Krilkovs. Una rosa versatile e ricca di soluzioni con cui coach Del Re lavorerà per trovare fin da subito la miglior alchimia di squadra e scalare la classifica del girone.

Leggi anche

Arbitri della serata i signori Andrea Bernardi di Cantù, Niccolò Invernizzi di Dorno e Simone Giuliani di Vigevano. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale della LNP.