A Reggio la tappa finale di ‘Parole di partecipazione attiva’

Dopo gli appuntamenti di Roma e Mestre, il tour di Parole di partecipazione attiva si chiude a Reggio Calabria martedì 24 febbraio 2026, dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso il Parco Ecolandia con un incontro dedicato a legalità e partecipazione.

Parole di partecipazione attiva è un ciclo di tre appuntamenti che rappresenta un passaggio fondamentale del percorso avviato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e da cheFare – Agenzia per la trasformazione culturale con la pubblicazione dell’omonimo e-book, che mette a disposizione di istituzioni, organizzazioni e operatori un patrimonio condiviso di concetti, pratiche e prospettive utili a leggere e sostenere la partecipazione nei diversi settori della società.

Un incontro in un bene confiscato: legalità e rigenerazione

Questo terzo e ultimo appuntamento del tour sarà un momento di confronto, promosso in collaborazione con la Fondazione con il Sud e Consorzio Macramè: all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, il dialogo metterà al centro il ruolo della partecipazione nei processi di rigenerazione, responsabilità condivisa e sostenibilità economica.

L’incontro coinvolgerà soggetti che operano per restituire significato e nuovi contesti a questi spazi, con la partecipazione di Maria Rosaria Laganà, direttrice dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e di Stefano Consiglio, presidente della Fondazione con il Sud.

Programma e iscrizioni: dove trovare tutte le info

Il programma completo e la possibilità di iscriversi all’evento è disponibile a questo link.