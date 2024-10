On. Nicolò: “La perdita di Giacomo Battaglia ci rende più poveri”

Lo afferma in una nota il Consigliere regionale e Coordinatore provinciale Rc di FdI, Alessandro Nicolò.

“In questi lunghi mesi, in silenzio e con grande fede, Giacomo ha affrontato il verdetto ingiusto della vita terrena, mai tralasciando in ogni occasione pubblica, di far giungere ai suoi ammiratori e amici un messaggio positivo di speranza.

Egli, con l’inseparabile Gigi Misefari, aveva saputo scalare i vertici nazionali dello spettacolo, con la lunga esperienza al ‘Bagaglino’, segnalandosi per bravura e ironica signorilità. A lui va il nostro pensiero commosso di cittadino esemplare di Reggio Calabria e la vicinanza più solidale alla sua famiglia”.