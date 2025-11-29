Reggio, perde bancomat e portafoglio: cittadini li ritrovano e consegnano in Questura
Un gesto di collaborazione tra la Polizia di Stato e la cittadinanza
29 Novembre 2025 - 11:36 | Comunicato Stampa
I poliziotti dell’Ufficio Relazioni col Pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno riconsegnato diversi oggetti smarriti, tra cui portafogli, documenti di riconoscimento, bancomat e banconote, ai legittimi proprietari.
Gli effetti personali erano stati recentemente rinvenuti nelle vie del centro città, anche da alcuni cittadini che, consegnandoli in Questura, hanno contribuito attivamente alla loro restituzione. Un gesto di collaborazione tra la Polizia di Stato e la cittadinanza.