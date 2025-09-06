Parco Pentimele, la petizione: “Stop a bancarelle e pista ciclabile, rivogliamo i parcheggi”

“A nome di tutti i cittadini fruitori dei servizi e delle attività commerciali che sussistono nell’area del Parco Pentimele e a nome dei titolari delle suddette attività commerciali, nonché di tutti i residenti della zona, desideriamo esprimere le gravi difficoltà e i disagi quotidiani causati dalle scelte prese finora che coinvolgono il Parco Pentimele”, si legge in una petizione su Change.org.

“Il Parco Pentimele è un’importante risorsa per la comunità di Reggio Calabria, caratterizzato da un’arteria principale con un notevole flusso di autovetture in entrambe le direzioni, fondamentale per il deflusso dei mezzi pubblici, privati e di emergenza.

È, inoltre, un importante centro economico per i numerosi operatori che vi lavorano. Tuttavia, la presenza della pista ciclabile, sebbene inizialmente concepita come una buona idea, ha creato problemi significativi in termini di accessibilità e sicurezza. Inoltre, ha limitato lo spazio di manovra per i mezzi commerciali e non, riducendo i parcheggi, fondamentali per coloro che fruiscono delle attività commerciali e degli stabilimenti balneari della zona”.

Le richieste della comunità al Sindaco del Comune di Reggio Calabria

Chiediamo, pertanto, al Sindaco del Comune di Reggio Calabria di considerare le seguenti azioni per migliorare la situazione e la vivibilità del Parco Pentimele:

Rimozione della pista ciclabile: La sua presenza attuale limita gravemente la funzionalità dell’area, senza un’alternativa valida. Reintroduzione del parcheggio a lisca di pesce: Questo sistema ha servito efficacemente la zona in passato, facilitando l’accesso e incentivando le attività commerciali così importanti per la popolazione locale e i turisti. Individuazione di un’area alternativa per gli stand espositivi durante le festività mariane: È essenziale mantenere viva la tradizione e l’economia locale senza compromettere l’accessibilità quotidiana.

“Chiediamo ai cittadini di unirsi a noi -prosegue la petizione- firmando questa petizione, affinché il Sindaco prenda in seria considerazione le nostre richieste. È fondamentale che ascolti la voce degli operatori economici e degli utenti del Parco Pentimele e ponga in atto cambiamenti concreti e immediati che possano migliorare la vivibilità e la fruibilità dell’intera area.

Vogliamo che il Parco Pentimele torni ad essere un luogo di pace, bellezza e funzionalità per l’intera comunità”.

