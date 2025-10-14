Centenario don Italo Calabrò, istituito il premio per i giovani reggini

In occasione del centenario della nascita di Don Italo Calabrò, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, la Diocesi di Reggio-Bova, l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni e il Centro Comunitario Agape, ha istituito un premio in memoria del sacerdote reggino, simbolo di fede, impegno sociale e coraggio civile.

Attraverso un bando pubblico, il Premio Don Italo Calabrò è rivolto agli studenti iscritti al quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Il Premio Don Italo Calabrò e il suo obiettivo

L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere ai giovani la figura e l’insegnamento civile e cristiano di Don Italo Calabrò, avvicinandoli alla sua testimonianza di vita, solidarietà e giustizia sociale.

La scadenza per la partecipazione al premio è fissata al 30 novembre 2025. Tutto il materiale informativo è disponibile al seguente link: Città Metropolitana di Reggio Calabria – Bando Premio Servo di Dio Sacerdote Italo Calabrò Giovani Protagonisti del Cambiamento, mentre ulteriori informazioni sono consultabili anche su www.centrocomunitarioagape.it/premio-don-italo/.

Le domande di partecipazione e le schede progettuali, pena l’inammissibilità, dovranno essere compilate e trasmesse secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Giovani protagonisti del cambiamento

Il progetto nasce dalla convinzione che i giovani abbiano bisogno di modelli positivi di vita, persone che abbiano testimoniato con i fatti valori di solidarietà, impegno civile e responsabilità sociale.

“I giovani devono essere educati alla cittadinanza attiva, alla consapevolezza e all’impegno verso gli altri”, si legge nella presentazione del bando.

Il premio vuole stimolare gli studenti a esprimersi e confrontarsi sui valori che hanno ispirato Don Italo Calabrò, invitandoli a realizzare elaborati grafici, fotografici o multimediali che raccontino le sue opere, i suoi insegnamenti e il suo esempio di vita.

Gli studenti saranno chiamati a rileggere e reinterpretare le parole chiave del suo insegnamento, raccontando agli adulti e alla comunità le proprie emozioni, riflessioni e aspettative per il futuro.

L’eredità di Don Italo Calabrò

Don Italo Calabrò fu un sacerdote coraggioso e innovatore, che dedicò tutta la sua vita a combattere la povertà, l’ingiustizia sociale e la ’ndrangheta, incarnando i principi del Vangelo attraverso l’azione concreta.

Il suo insegnamento rimane attuale e universale, perché invita ancora oggi a contrastare ogni forma di emarginazione, disagio e condizionamento mafioso.

“Solo con l’amore per gli altri e la lotta non violenta si possono superare le difficoltà”, era uno dei suoi messaggi più forti.

Don Italo insegnava ad essere generosi, ad accogliere senza escludere, a partecipare attivamente alla vita comunitaria, ricordando che la vera forza nasce dal servizio e dalla solidarietà.