Reggio protagonista del progetto “Organizziamo la Speranza”

In campo un nuovo modello educativo e di rigenerazione per la città dello Stretto. Incontro istituzionale tra il presidente dell’“Impresa Sociale Con i Bambini” Marco Rossi Doria e l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore comunale al Welfare Lucia Anita Nucera, presente anche Paolo Cicciù del Centro sportivo italiano.

“Organizziamo la speranza” è un bando da 50 milioni di euro per interventi a favore della comunità giovanile e Reggio è stata scelta tra le 15 città protagoniste. In particolare saranno rione Modena\San Sperato, Marconi e Ciccarello le aree interessate.

«Negli anni la Fondazione Con il Sud ha finanziato molte associazioni del terzo settore – ha specificato l’assessore Nucera – che si sono occupate di ragazzi a rischio, di minori, di adolescenza e che ancora stanno andando avanti. Li ringrazio perché Reggio, insieme ad altre 14 città, è stata selezionata per un progetto sull’adolescenza.

La prima parte burocratica è stata già avviata, ora siamo nella fase che riguarda la manifestazione d’interesse per le associazioni che vogliono far parte della rete sul territorio. Il progetto riguarda rioni Sud della città dove scuole, enti di formazione, associazioni, la chiesa e il polo che abbiamo sul territorio saranno presenti per portare un cambiamento vero, importante per i ragazzi per dare risposte».

«Avete una grande possibilità di mettere in campo un nuovo modello educativo e di rigenerazione. Finalmente si parte» ha chiarito Marco Rossi Doria prima degli impegni che vedranno per i prossimi giorni confrontarsi sul territorio con convegni e tavoli tecnici che coinvolgeranno anche Comune e Città metropolitana.