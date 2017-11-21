Il 24 e 25 novembre CEFIPFORM ospita due truccatori del gruppo Gil Cagnè: stage gratuito per le allieve, iscrizioni ai corsi 2018 e colloqui

CEFIPFORM per consolidare la sua idea di innovazione e professionalità, il 24 e il 25 Novembre 2017, ospiterà per un workshop, due truccatori di fama internazionale del gruppo Gil Cagnè: Antonio Riccardo e Nicola Acella. Inoltre per l’anno accademico 2018 CEFIPFORM ha organizzato un percorso formativo di trucco che prevede diversi incontri che si svolgeranno durante il nuovo anno.

Il programma del workshop prevede: Stage aziendale gratuito per tutte le allieve in aula; Campagna d’ iscrizione ai corsi di trucco per l’anno 2018; Possibilità per tutti (interni e esterni) di avere colloqui personali informativi direttamente con i truccatori.

“Un’operazione di prestigio – dichiara Giada Sangrigoli, direttrice della CEFIPFORM – che punta a dare quel tocco in più all’ottima formazione professionale che già la nostra Accademia offre. A me piace pensare al futuro, mi piace immaginare che ogni persona che esce dalla nostra Accademia, diventi imprenditore di se stesso, che si realizzi nel mondo del lavoro, magari aprendo le porte a nuove attività, specialmente in questo difficile e particolare periodo. E’ con questo spirito positivo e professionale che inauguriamo l’anno accademico 2017/2018.