Reggio, riapre il Tapis Roulant: orari di apertura e dettagli

L’amministrazione comunale rende noto che, dopo gli interventi richiesti di manutenzione e messa in sicurezza, il tapis roulant riaprirà al pubblico. Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, e sono stati implementati diversi miglioramenti per garantire sicurezza e funzionalità.

Interventi eseguiti

Sono stati realizzati tre interventi principali:

Efficientamento energetico: Miglioramento dell’efficienza dell’impianto.

Relamping: Sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi modelli.

Valorizzazione artistica: Creazione di effetti luce colorati sul sistema ettometrico per un impatto visivo innovativo.

Revisione e sicurezza

Una revisione completa degli impianti è stata effettuata in conformità con le normative di sicurezza vigenti. Dopo gli interventi, l’organismo di vigilanza ha realizzato tutte le prove necessarie per poter procedere all’apertura.

Autorizzazioni e controlli

La documentazione tecnica e amministrativa relativa ai lavori è stata inviata ad ASFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Strade e delle Ferrovie. Dopo aver esaminato gli atti, ASFISA ha rilasciato l’autorizzazione necessaria, che ha reso possibile la riapertura del tapis roulant.

Su dieci tappeti, uno rimarrà temporaneamente fermo a causa di un vetro rotto, il quale è stato già ordinato e sarà sostituito a breve.

Percorso complesso

Il percorso di riapertura è stato articolato e ha previsto la revisione completa delle parti meccaniche e la sostituzione dei componenti soggetti a usura. Gli interventi sono stati fondamentali per garantire la massima sicurezza degli impianti, e per permettere l’utilizzo del tapis roulant in condizioni ottimali.

Orari di Riapertura

Il vicesindaco Paolo Brunetti, con delega ai Lavori Pubblici, ha dichiarato che il tapis roulant sarà disponibile per l’utilizzo con i seguenti orari: 7:30-13:30 e 15:00-21:00. I tempi per la riapertura si sono prolungati a causa della necessità di questi interventi e della complessità dell’impianto, ma sono stati eseguiti test di carico per assicurare la sicurezza totale per tutti i fruitori.

L’intervento, seguito e curato dal Settore Lavori Pubblici, ha portato a un miglioramento significativo della sicurezza e della funzionalità del tapis roulant, pronto ora a tornare a servizio della comunità.