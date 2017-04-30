Reggio ricorda l’attore reggino Leopoldo Trieste
Il 3 maggio, nel centenario della nascita, inaugurazione della piazza intitolata all'attore nel rione ferrovieri e proiezione del film Lo sceicco bianco
30 Aprile 2017 - 10:53 | di Vincenzo Comi
Il 3 maggio 2017 ricorrono i cento anni dalla nascita di Leopoldo Trieste, notissimo attore, drammaturgo, sceneggiatore e regista reggino.
Il Club di Territorio del Touring Club Italiano, la delegazione del Fondo Ambiente Italiano, la sezione di Italia Nostra di Reggio Calabria, in collaborazione con il Liceo Classico “T. Campanella”, i Circoli del cinema Zavattini e Chaplin di Reggio Calabria, hanno organizzato una manifestazione commemorativa congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.
A tale iniziativa è stato concesso il patrocinio dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria.
Alle ore 19,30, si procederà all’inaugurazione della piazza intitolata a Leopoldo Trieste, sita nel rione ferrovieri di RC dove lo stesso attore è nato, e seguiranno la proiezione di un breve filmato sull’attore, realizzato dagli alunni del Liceo “Campanella” ed a seguire il film “Lo sceicco bianco” di Federico Fellini..
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