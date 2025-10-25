Reggio, 40 anni al servizio della formazione: il ricordo di Giusy Modafferi ed il gesto della Metro City

Nel giorno del compleanno, a due mesi dalla scomparsa, la famiglia Romeo ha voluto ringraziare amici, colleghi e istituzioni per l’affetto e la solidarietà

In occasione del compleanno dell’indimenticabile Giusy Modafferi, la famiglia Romeo desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in questi due difficili mesi dalla sua scomparsa, hanno fatto sentire affetto, vicinanza e sostegno.

Nessuna descrizione sarebbe mai abbastanza per raccontare la straordinaria persona che era Giusy: un’esplosione di vitalità, generosità e sorriso, capace di illuminare anche le giornate più buie.

Il ricordo di una vita dedicata alla formazione e alle persone

La ricordano così gli allievi e le allieve dell’ex Iniasa: docente di inglese attenta e premurosa, sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare. Successivamente, divenuta responsabile del servizio Polo Formativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giusy si è distinta per la sua energia, dedizione e spirito d’iniziativa, soprattutto quando si trattava di creare opportunità di formazione e lavoro.

Tra le sue battaglie più sentite, la vertenza per la stabilizzazione e il completamento orario dei lavoratori LSU/LPU, a cui era profondamente legata e che ha sostenuto con grande impegno.

In 41 anni di servizio nel settore della formazione professionale territoriale, Giusy Modafferi ha costruito rapporti autentici e profondi, trasformando spesso i legami professionali in amicizie sincere e fraterne.

L’affetto di colleghi, sindacati e istituzioni

A renderle omaggio, con commozione e affetto, sono stati anche gli amici della Cisl – in tutte le sue articolazioni (FP, FNP, UST, RSU della Città Metropolitana) – che hanno accompagnato Giusy con numerose manifestazioni d’affetto e omaggi floreali fino all’ultimo saluto.

“Il vostro calore – scrive la famiglia – è stato un conforto prezioso in un momento di profonda perdita e dolore.”

La famiglia Romeo desidera ringraziare di cuore:

gli amici, i dipendenti e il personale dirigenziale della Città Metropolitana di Reggio Calabria ,

, la Cisl ,

, gli altri sindacati ,

, e tutte le Istituzioni che hanno espresso la loro vicinanza al marito Adolfo e ai colleghi delle figlie.

Solidarietà nel ricordo di Giusy

Un particolare ringraziamento va ai colleghi del settore Formazione e Istruzione della Città Metropolitana, che hanno voluto onorare la memoria di Giusy con offerte di beneficenza destinate alla Caritas, a Medici Senza Frontiere e per il sostegno a Gaza.

Un gesto di solidarietà e amore verso il prossimo che riflette pienamente lo spirito di Giusy.