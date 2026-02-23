Scomparsa di don Pippo Curatola, Battaglia: ‘Reggio perde una voce autorevole’

Il sindaco f.f.: «Per oltre mezzo secolo ha speso la sua vita al servizio della diocesi e dei suoi fedeli»

«Con immenso dolore apprendo della scomparsa di don Pippo Curatola, figura di straordinario spessore umano, spirituale e intellettuale, il cui contributo ha segnato profondamente la vita ecclesiale e culturale della nostra città. Reggio perde una voce autorevole capace di unire fede e pensiero».

Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.

«Don Pippo Curatola, per oltre mezzo secolo, ha speso la sua vita al servizio della diocesi e dei suoi fedeli, incarnando con rara coerenza la vocazione che non separa mai la fede dalla ragione. Filosofo di formazione e docente nei licei statali, sapeva guidare i giovani nell’incontro con le grandi domande dell’esistenza.

Col suo impegno nel giornalismo, trentaquattro anni alla guida de “L’Avvenire di Calabria”, ha dato voce ai valori del Vangelo nel dibattito pubblico, con uno stile mai superficiale, capace di parlare a tutti senza rinunciare alla profondità.

Come rettore del Seminario, come protopapa della parrocchia Santa Maria della Cattolica dei Greci e poi come rettore del Santuario del Sacro Cuore in Sales, ha lasciato un’orma spirituale duratura in chi ha avuto la grazia di incontrarlo.

A nome dell’Amministrazione comunale – ha concluso Battaglia – esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, alla comunità diocesana e a quanti lo hanno conosciuto e amato».