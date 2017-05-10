A Reggio Calabria il seminario ‘Dallo shooting alla stampa fineart’

Si svolgerà il 12 maggio dalle ore 17.30, presso la sede associativa sita in via pio XI dir. privata 35 a Reggio Calabria, l’openday della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine, la prima in Calabria e la terza in tutto il Sud. L’incontro ha una duplice finalità, da un lato presentare l’offerta formativa dei master di I e II livello per l’edizione 2017/2018, dall’altro offrire a tutti i soci un momento di formazione gratuita insieme ai docenti de Il cerchio dell’immagine.

Il seminario sul flusso di lavoro fotografico

A partire dalle 17.30 infatti si svolgerà il seminario “Dallo shooting alla stampa fine art” dove i fotografi Alfredo Muscatello e Alessandro Mallamaci, docenti della scuola, mostreranno un intero flusso di lavoro, dallo scatto, alla post-produzione, fino alla stampa fine art. Successivamente verrà presentata la nuova offerta formativa della scuola, ancora più ricca rispetto le edizioni precedenti. Oltre ai singoli master, infatti, sarà possibile iscriversi all’intero percorso (I+II livello), oppure costruire un piano di studi personalizzato, selezionando i moduli di maggiore interesse. Nonostante le novità l’obiettivo rimane sempre lo stesso: formare giovani professionisti con competenze al passo coi tempi per rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo. «Siamo felici di potere presentare la terza edizione della nostra scuola – commenta il direttore Alessandro Mallamaci -.

Negli anni passati abbiamo avuto una buona risposta sia dal territorio che dai nostri ragazzi e alcuni di loro, subito dopo la scuola, hanno iniziato a collaborare con professionisti di altissimo livello».

Sarà possibile effettuare l’iscrizione alla scuola fino al 31 luglio e fino a un massimo di 16 studenti. Per tutta la durata della giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra dei lavori di fine anno degli studenti migliori delle edizioni passate.

Per info sulla scuola visita il sito http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/ oppure scrivi a scuola@ilcerchiodellimmagine.it

Il programma della giornata

Programma

Dallo shooting alla stampa fine art

ore 17.30 Shooting fotografico, a cura di Alfredo Muscatello, fotografo e docente di fashion photography

ore 18.30 Post produzione e stampa di uno scatto, a cura di Alessandro Mallamaci e del laboratorio Stampafineart.net

ore 20.00 Aperitivo sociale.

Ingresso gratuito!