A Reggio Calabria seminario di Wedding Planner con Cira Lombardo
Il 3 marzo 2017 il seminario di orientamento alla professione con Cira Lombardo al Royal Garden: programma e come prenotare
09 Febbraio 2017 - 16:05 | di Federica Geria
Arriva anche a Reggio Calabria il seminario di orientamento alla professione di Wedding Planner con Cira Lombardo!
Un tour fatto di 19 tappe nazionali, che approderà nella nostra città il 3 marzo 2017 nell’elegante location del Royal Garden, dove l’esperienza di Cira Lombardo, una delle più apprezzate professioniste del settore wedding, permetterà di scoprire numerosi scenari lavorativi e interagire con professionisti del settore, mostrando quale strada seguire per intraprendere questa professione senza fare alcun errore.
Gli obiettivi del seminario
Il seminario, rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza sul ruolo di Wedding Planner, si fonda su degli obiettivi principali:
Definire il tipo di evento, obiettivo e fil rouge;
Definire il target ed il budget;
Effettuare la scelta del team e la divisione dei compiti;
Verificare la location e le strutture tecniche;
Verificare le scenografie e i materiali di contorno;
Verificare il servizio catering;
Verificare il numero di partecipanti sul totale invitati;
Rapporto con i Media (testate giornalistiche, radio, web, tv);
Preparare e distribuire eventuale documentazione fine all’evento;
Effettuare feedback finale.
Il percorso di Cira Lombardo
Cira Lombardo racconterà inoltre il suo percorso di vita e spiegherà quali sono stati gli elementi e le dinamiche che l’hanno portata a diventare una event creator affermata. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia dell’esclusiva rivista Weddings Luxury, la bibbia del wedding.
Segui il seminario direttamente nella tua città e scopri insieme a Cira le fondamenta per diventare una Wedding Planner di successo!
Evento a numero limitato, affrettati a prenotare!
INFO UTILI:
Dove: Royal Garden , via Provinciale 218, Gallina – Reggio Calabria
Quando: 3 marzo 2017
Costo: € 85,00
Modalità di prenotazione: Compilando la tabella che risulta cliccando il link: http://bit.ly/2i0cGFi , nella data di riferimento del seminario, tale 3 Marzo 2017 a Reggio Calabria. Questa procedura vi reindirizzerà al pagamento tramite paypal e la vostra prenotazione a quel punto sarà effettuata automaticamente. Oppure contattando la referente del corso, Erika Brancati Cell. 3935478475, per pagamento con bonifico o contante.
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