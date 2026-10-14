Bergamotto, Viaud incantato dalla Capua 1880: ‘Da Grasse alla Calabria’ la stessa passione

L’asse strategico tra Reggio Calabria e la Francia non si limita ai tavoli istituzionali, ma tocca con mano il cuore pulsante dell’economia e dell’eccellenza produttiva del nostro territorio.

Dopo l’incontro a Palazzo Alvaro che ha sancito l’ingresso di Reggio nel Club Europeo dei Sindaci delle città della profumeria, il primo cittadino di Grasse, Jérôme Viaud, ha voluto visitare personalmente uno dei fiori all’occhiello dell’industria reggina nel mondo: gli stabilimenti della Capua 1880 Srl.

Accompagnato da Philippe Massé, Presidente di PRODAROM (il sindacato nazionale francese dei produttori di aromatici), Viaud è stato accolto da Gianfranco Capua per un tour all’interno dell’azienda familiare che da oltre un secolo domina il mercato globale degli oli essenziali.

È stato lo stesso sindaco transalpino, attraverso i suoi canali social ufficiali, a raccontare con entusiasmo l’esperienza reggina, spendendo parole di grande ammirazione per la realtà imprenditoriale calabrese.

“Ho avuto il piacere di visitare CAPUA 1880, un’azienda familiare emblematica della Calabria” – scrive Viaud. “Dal 1880, ben cinque generazioni si sono succedute per fare di questa impresa un punto di riferimento internazionale nell’estrazione e commercializzazione degli oli essenziali di agrumi italiani. Bergamotto, mandarino, limone, arancia… tutte materie prime preziose che esprimono la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio vegetale mediterraneo”.