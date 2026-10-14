Bergamotto, Viaud incantato dalla Capua 1880: ‘Da Grasse alla Calabria’ la stessa passione

L’asse strategico tra Reggio Calabria e la Francia non si limita ai tavoli istituzionali, ma tocca con mano il cuore pulsante dell’economia e dell’eccellenza produttiva del nostro territorio.
Dopo l’incontro a Palazzo Alvaro che ha sancito l’ingresso di Reggio nel Club Europeo dei Sindaci delle città della profumeria, il primo cittadino di Grasse, Jérôme Viaud, ha voluto visitare personalmente uno dei fiori all’occhiello dell’industria reggina nel mondo: gli stabilimenti della Capua 1880 Srl.
Accompagnato da Philippe Massé, Presidente di PRODAROM (il sindacato nazionale francese dei produttori di aromatici), Viaud è stato accolto da Gianfranco Capua per un tour all’interno dell’azienda familiare che da oltre un secolo domina il mercato globale degli oli essenziali.
È stato lo stesso sindaco transalpino, attraverso i suoi canali social ufficiali, a raccontare con entusiasmo l’esperienza reggina, spendendo parole di grande ammirazione per la realtà imprenditoriale calabrese.
Cinque generazioni di eccellenza agrumaria
“Ho avuto il piacere di visitare CAPUA 1880, un’azienda familiare emblematica della Calabria” – scrive Viaud. “Dal 1880, ben cinque generazioni si sono succedute per fare di questa impresa un punto di riferimento internazionale nell’estrazione e commercializzazione degli oli essenziali di agrumi italiani. Bergamotto, mandarino, limone, arancia… tutte materie prime preziose che esprimono la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio vegetale mediterraneo”.
Tra tradizione, tecnologia e sostenibilità
A colpire il sindaco della “Capitale Mondiale del Profumo” è stata soprattutto la capacità dell’azienda reggina di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici:
“Sono rimasto particolarmente colpito da questa capacità di coniugare tradizione, innovazione e ricerca, con investimenti costanti nelle nuove tecnologie per rispondere alle esigenze dei profumieri e degli aromatieri, ponendo al contempo la sostenibilità al centro del loro operato”.
Un destino comune da difendere in Europa
La visita alla Capua 1880 rafforza ulteriormente il senso del patto siglato in questi giorni a Reggio Calabria. L’obiettivo, come ribadito da Viaud, è tutelare queste filiere di eccellenza dalle stringenti normative europee e preservare la naturalità delle materie prime.
“Questa visita illustra perfettamente le sfide che portiamo avanti a Grasse e all’interno del Club europeo: preservare il nostro know-how e sostenere le imprese che mantengono viva questa filiera. Da Grasse alla Calabria, i nostri territori condividono la stessa passione per le essenze naturali e la stessa responsabilità: trasmettere questo patrimonio alle generazioni future”.
Infine, un ringraziamento sentito al “padrone di casa”:
“Ci tengo a ringraziare Gianfranco Capua per la sua accoglienza e per aver condiviso una storia imprenditoriale straordinaria, profondamente radicata nel suo territorio ma decisamente rivolta al futuro”.
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