Reggio, soste selvagge davanti alle scuole. Sette Punto Zero: 'La soluzione c’è' - FOTO

Soste selvagge a Reggio Calabria davanti gli istituti scolastici. Di seguito la nota del presidente di Sette Punto Zero Domenico Lombini.

Un’amministrazione attenta e al servizio dei cittadini coglie al volo suggerimenti e proposte, a maggior ragione se viene messa in discussione la sicurezza di pedoni per lo più ragazzini che all’uscita di scuola si affrettano a tornare a casa. Dopo una nostra segnalazione a mezzo stampa è stato riattivato uno dei servizi più scontati che una città civile debba avere: stiamo parlando del presidio, seppur per pochi minuti, dei vigili urbani all’orario di ingresso delle scuole Giovanni Pascoli e Diego Vitrioli.

Bene, ma si può e si deve fare meglio attivando lo stesso servizio dalle ore 12:00 in poi, orario in cui è possibile vedere una lunghissima fila di macchine parcheggiate sul marciapiede fino a piazzetta San Marco che rende impossibile il passaggio a pedoni, passeggini, carrozzine e ai tanti ragazzini che escono dalle scuole, costringendo chiunque a camminare in strada rischiando di essere travolti dai mezzi in transito.