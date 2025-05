A Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano di Torball Serie A

Ancora un appuntamento sportivo importante in città con l’A.S.D. “REGGINA UIC” ETS, l’Associazione sportiva dei non vedenti che da ben 30 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive praticate, con l’obiettivo di favorire anche e soprattutto l’autonomia personale e l’inclusione sociale delle persone non vedenti. L’”ASD REGGINA UIC” ETS, reduce della conquista della Super Coppa Italia a.s. 2024/2025, difenderà il Titolo di Campione d’Italia conquistato nell’ultima stagione sportiva 2023/2024.

Questo ultimo “Concentramento” del Campionato, articolato in due giornate con la partecipazione di 6 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 10 maggio 2025 dalle ore 14.00 alle ore 19.30 circa, e domenica 11 maggio 2025 dalle ore 08.00 alle ore 12.30 circa, presso l’impianto Sportivo Del Liceo Scientifico “A. Volta” sito in via Modena S. Sperato (Rione Modena).

SQUADRE PARTECIPANTI:

ASD REGGINA UIC ETS

ASD CIOCIARIA NON VEDENTI

ASD PICENA NON VEDENTI

ASD TERAMO NON VEDENTI

GSD NON ED IPOVEDENTI A ADIGE 1

GSD NON ED IPOVEDENTI A ADIGE 2

La compagine Reggina come sempre, si impegnerà al massimo negli 8 incontri previsti, per fare bene e puntare al miglior risultato possibile.