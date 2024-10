Reggio Calabria, tutto pronto per il ‘Trofeo dello Stretto’: gara di pesca e beneficenza

Il Trofeo dello Stretto alle porte

Meno di 24 ore alla partenza di questa avvincente gara di pesca d’altura a traina, fissata per domani alle ore 11, che vedrà ben 40 imbarcazioni solcare, con i loro scafi, il nostro magnifico mare per una competizione assolutamente suggestiva.

Dall’Arena dello Stretto, a Capo Spartivento, e via in Sicilia, sino a Taormina, si terrà la quarta edizione della kermesse organizzata dall’associazione “ASD CH-69”, guidata dal presidente Roberto Malara.

Un invito speciale alla cittadinanza

Gli organizzatori lanciano un caloroso invito a tutta la cittadinanza a recarsi sabato mattina all’Arena dello Stretto per assistere alla spettacolare partenza degli equipaggi, che segnerà l’inizio della prima fase di gara. La prima giornata si concluderà con il rientro delle imbarcazioni previsto per le ore 18, ma lo spettacolo non finirà qui: per i più mattinieri, domenica, alle 6:30, avrà inizio la seconda manche della competizione, offrendo un’altra occasione per vivere l’emozione di questo straordinario evento.

“Fino al tramonto e prima dell’alba”

“…fino al tramonto e prima dell’alba…” è lo slogan scelto per l’edizione 2024, che riflette perfettamente l’anima di questa manifestazione. Non è solo una gara, ma un vero e proprio inno al legame profondo tra il nostro territorio e il mare. Un legame fatto di tradizioni, emozioni visive che si rinnovano ogni giorno, e di esperienze autentiche, a stretto contatto con la natura.

Il suggestivo scenario dello Stretto e la natura incontaminata faranno da cornice perfetta alla competizione, che avrà anche un risvolto sociale di enorme rilevanza: l’80 per cento del pescato verrà devoluto in beneficenza.

Premiazioni e cena di gala

Le premiazioni avverranno domenica sera, nel corso di una cena di gala, presso le terrazze dell’Hotel Excelsior.

foto: Pasquale Garreffa