A Reggio Calabria ‘Un soffio di leggerezza’, la mostra di Giuliano Fazzari

A Reggio Calabria, presso l’Atelier Giuliano Fazzari, si svolge la mostra dal titolo “Un Soffio di Leggerezza”. In mostra, possiamo trovare una serie di lavori ad olio su tela naturale realizzati dall’artista Giuliano Fazzari e altre recenti produzioni su poliuretano espanso. La mostra è realizzata grazie alla preziosa collaborazione di italianwinedesign.com. L’artista ci offre quindi la possibilità di ammirare le sue sue recenti opere e produzioni prima della loro successiva partenza per l’Inghilterra; le opere saranno collocate in seguito nella suggestiva capitale londinese.

Nelle sue opere, l’artista mette in evidenza la sua voglia di leggerezza facendoci dimenticare le fatiche e lo stress quotidiano e mette in luce la sua continua ricerca fra le linee e il colore.

Secondo l’artista bisogna abbandonare la dimensione di stress e di fatica e lasciarsi andare alla voglia di leggerezza; l’intento della mostra nasce proprio con questo obiettivo di fondo. Questo concetto di leggerezza è applicato alla sua visione di arte. Il visitatore immergendosi nel suo mondo artistico si lascia così alle spalle lo stress quodiano dimenticando tutto il contesto che lo circonda. La sua pittura definita fresca, naturale e armonica è infatti considerata libera da qualsiasi tipo di schema. Giuliano Fazzari è noto come artista italiano ma è anche conosciuto per la sua importanza a livello europeo. L’artista ha partecipato a diverse mostre personali, sia in Italia sia in Europa, ma è conosciuto anche a New York e Miami. L’ingresso alla mostra è gratuito.