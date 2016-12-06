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A Reggio Calabria un nuovo store dedicato al mondo dei più piccoli

Un concept magico e fiabesco con capi e gadget dei personaggi dei cartoni: il nuovo punto vendita per i più piccoli apre in Corso Garibaldi

06 Dicembre 2016 - 09:49 | di Vincenzo Comi

The Cartoon Store, negozio per bambini in Corso Garibaldi 385 a Reggio Calabria - foto 5

Apre a Reggio Calabria un nuovo spazio dedicato ai bambini.

The Cartoon store, sul Corso Garibaldi 385, si ispira ad un concept sognante e fantasioso con capi d’abbigliamento e gifts Disney, Warner Bros, MarvelCentury Fox, Hanna & Barbera e tutti i personaggi cartoons del momento.

La “filosofia” ideativa, volutamente magica, unita ad un’immagine fiabesca, attraente e coinvolgente, e ad una gestione efficiente, definiscono ed identificano un posizionamento unico nel mercato attuale.

La mission è quella di garantire la migliore qualità del mondo cartoons ad un prezzo accessibile a tutti. The Cartoon Store offre un allestimento particolare in sintonia con l’atmosfera fiabesca. I bambini, accompagnati dalla mamma e dal papà, potranno immergersi ed iniziare il viaggio alla scoperta di prodotti esclusivi. L’affidabilità delle materie prime e degli articoli in vendita (solo merci originali), garantisce ai prodotti commercializzati nei The Cartoon Store un valore aggiunto.

L’utilizzo di prodotti innovativi, spiega il vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

The Cartoon Store, negozio per bambini in Corso Garibaldi 385 a Reggio Calabria - foto 1

Entrare nei locali di “The Cartoon Store“equivale, per grandi e piccini, ad entrare in un mondo magico, dove l’attrazione è il negozio, e i protagonisti i bambini.

The Cartoon Store, negozio per bambini in Corso Garibaldi 385 a Reggio Calabria - foto 2

Il marchio, in auge dal 2001, vanta nel mondo diverse centinaia di punti vendita, e in Italia di qualche decina.

Vienici a trovare, sul Corso Garibaldi, 385 a Reggio Calabria!

 The Cartoon Store, negozio per bambini in Corso Garibaldi 385 a Reggio Calabria - foto 3

The Cartoon Store, negozio per bambini in Corso Garibaldi 385 a Reggio Calabria - foto 4

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