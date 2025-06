Reggio, la segnalazione: ‘Emergenza ambientale al Rione Marconi’

Rifiuti, carcasse e detriti: degrado in crescita. "Collasso ambientale e civico: richiesta di intervento immediato"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino.

“A distanza di circa un mese dall’invio dell’esposto del 19/05/2025, mi trovo purtroppo costretto a segnalare che la situazione in Via Marconi 26, Reggio Calabria, è notevolmente peggiorata, come documentato dalle nuove immagini allegate.

L’accumulo di rifiuti è cresciuto in maniera incontrollata, comprendendo rifiuti solidi, materiali ingombranti, detriti edili, materassi, carrelli, e carcasse di auto, il tutto in una zona centrale della città, adiacente all’Ospedale Morelli, con gravissime conseguenze per la salute pubblica, la sicurezza urbana e il decoro del territorio.

Non si tratta più solo di un problema igienico-sanitario, ma di un vero e proprio collasso ambientale e civico, che impone un intervento immediato e non più procrastinabile”.

Le richieste urgenti avanzate

Si richiede pertanto con urgenza:

L’intervento di rimozione e bonifica dell’area;

L’attivazione di controlli continui da parte degli organi competenti;

L’adozione di misure strutturali di prevenzione, in primis l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.



Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti o sopralluoghi e confido nel Vostro senso di responsabilità e nella volontà di porre fine a questa situazione inaccettabile.