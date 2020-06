Reggio, il campo di Ciccarello verrà intitolato a Simone Neto Dall'Acqua

Nel corso di una diretta sulla propria pagina Facebook, il Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, annuncia che a seguito dei lavori di riqualificazione del campo di Ciccarello, lo stesso, verrà intitolato al giovane reggino scomparso tre anni fa a soli 34 anni.

"E' quasi completa -annuncia Falcomatà- la riqualificazione del campo di Ciccarello, manca solo il tappeto d'erbetta. Sarà un centro federale, i lavori sono quasi ultimati. Sarà un campo sportivo intitolato a Simone Neto Dall'Acqua."

"Simone non è un eroe o un ex calciatore. E' un ragazzo della nostra città come tanti di noi che ha calcato il campo di Ciccarello. E adesso non lo potrà più fare. L'impianto -conclude- doveva avere un'anima, e avrà l'anima gentile e sorridente di Simone, che ci sta ascoltando da lassù e sono sicuro stia sorridendo."