Reggio, al Galluppi-Collodi-Bevacqua progetto “scuola in diretta”

L’attività didattica, fortemente voluta dalla Dirigente Dott.ssa Mariantonia Puntillo, “Scuola in diretta”, progetto di formazione giornalistica adattato ai bambini delle classi quarte della Scuola Primaria.

L’attività, articolata in cinque incontri, è stata accolta in modo entusiasmante dai giovani discenti che hanno dimostrato fin da subito vivo interesse e grande partecipazione.

Dopo una lezione introduttiva che ha esposto l’articolazione dell’intero percorso, i ragazzi hanno avuto la possibilità, via via, di conoscere che cosa è una notizia e lo sconosciuto a loro, mondo dei giornali su internet e della web communications, di approcciarsi alla specifica terminologia tecnica e alla relativa denominazione degli strumenti basilari usati dai giornalisti e dai mass-media in generale accostandosi inoltre alla conoscenza di quelle che sono le più comuni tecniche di ripresa audio-video e di montaggio filmato grazie al supporto della strumentazione tecnica portata a scuola dove è stata allestita una apposita mini-redazione giornalistica e una attrezzata mini-sala regia.

I ragazzi bravi e curiosi allo stesso tempo, si sono così cimentati, con il supporto dei loro docenti, nella stesura di una serie di articoli relativi alla loro città, alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, realizzando anche brevi video diventando così, grazie alla strategia didattica del compito di realtà, piccoli giornalisti in erba.

I piccoli “giornalisti” si sono anche cimentati nella pratica dell’intervista televisiva intervistando proprio la loro Dirigente la quale ha risposto alle domande delle piccole intervistatrici con grande semplicità e naturalezza offrendo inoltre, partendo proprio dalle domande, importanti spunti di riflessione sull’utilità della scuola e della conoscenza, interessando ed allo stesso tempo entusiasmando i ragazzi, il tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere e di un giovane neo-operatore di ripresa.

Particolarmente soddisfatta per la riuscita di questa iniziativa la Dirigente Scolastica dell’I.C. Galluppi-Collodi-Bevacqua, Dott.ssa Mariantonia Puntillo, la quale ha evidenziato la grande importanza e la grande validità di iniziative del genere nelle scuole perché essenzialmente rivolte alla formazione delle classi dirigenti del futuro in una società in continua trasformazione.

L’attività si concluderà con la realizzazione da parte dei “piccoli giornalisti” di un videogiornale di istituto nel quale saranno raccolte le notizie, gli elaborati ed i montaggi effettuati dai piccoli giornalisti.