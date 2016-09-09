Reggio in festa: al via i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione

Fino al 18 settembre nel piazzale di largo Botteghelle stand di artigianato, dolciumi e ceramiche, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 9 alle 24

Lo start up è previsto per le ore 09:00 di venerdì 9 Settembre 2016 e Reggio in festa resterà operativa fino a domenica 18 settembre 2016, con orario NOSTOP 09:00 – 24:00.

Largo Botteghelle, la location della fiera

Interessante la scelta della location nell’ampissimo piazzale di largo Botteghelle di Reggio Calabria. L’attuale location riserva ai visitatori ampi spazi gratuiti per il parcheggio dei mezzi ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e finanche a piedi.

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Gli stand che ospiteranno la manifestazione dei vari settori interessati – che vanno dall’Artigianato ai Dolciumi, dal Giardinaggio agli Arredamenti, dalle preziose ceramiche di Seminara alle ceramiche di Caltagirone, ed agli immancabili Prodotti Tipici unitamente a tante novità per la casa – sono ultimati per consentire l’esposizione dei numerosi prodotti locali e nazionali che saranno proposti per la soddisfazione del qualificato pubblico che certamente accorrerà numeroso per trascorrere delle sane giornata e serate in completo relax e per scoprire le tantissime curiosità che attendono di essere scoperte.

Piattari pugliesi e ingresso gratuito

Caratteristici da vedere gli antichi “piattari” pugliesi con il loro inimitabile modo di presentare la genuinità del prodotto proposto.

La cittadinanza reggina – gratuitamente – può visitare ed effettuare acquisti presso gli stand allestiti nel Piazzale Botteghelle.

Gli aggiornamenti e le news potranno essere seguite sui media locali, sulle testate online o sui principali e numerosi social network tra i quali Twitter, Google Myspace e Facebook con lo specifico Gruppo https://www.facebook.com/groups/1654340494856809/

Le manifestazioni espositive sono occasioni uniche di intrattenimento, svago e valorizzazione culturale.

Il meglio del meglio per la Festa Mariana dei reggini, con ingresso gratuito.