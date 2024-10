Reggio, Flash accesi all’Arena dello Stretto e in altre 20 città italiane

La manifestazione dei fotografi e dei videografi in difesa del diritto di autore, si è svolta martedì 21 Luglio alle ore 22.00, momento nel quale sono stati letti ad alta voce i tre punti del manifesto. A seguire un lampeggio di flash.

Il tema della manifestazione è la difesa della proprietà intellettuale delle immagini e dei video. Le immagini trovate sul web non sono di tutti: hanno un autore a cui fare riferimento per l’utilizzo. Le immagini che si trovano in forma “anonima” sul web sono state rese tali da qualcuno che le ha private della corrispondenza con l’autore.

Per rispettare le immagini ed i loro creatori, vanno utilizzate solo immagini volontariamente concesse in uso, con licenza Creative Commons o simili. La categoria delle “semplici fotografe” rispetto alle “opere fotografiche” è anacronistica e quindi da eliminare.

La stesura attuale della Legge sul diritto d’autore prevede ancora, per la fotografa, una categoria di “semplici fotografe”, separata dalle immagini creative. Questo genera infinite sterili diatribe.

Chiediamo che la fotografa sia giudicata sempre con pari dignità: così come la musica è sempre protetta, non c’è il “semplice motivetto”; la letteratura è sempre protetta, non c’e’ il “brano insignifcante”. Chiediamo che la discriminazione di legge sulle fotografe venga eliminata.

La fotografa è una professione e il lavoro di chi produce immagini (fisse o in movimento) deve essere riconosciuto. La visibilità non è merce di scambio. I professionisti della fotografa vivono del loro lavoro, che va equamente compensato, come tutti i lavori. La promessa di “visibilità” non può essere utilizzata come merce di scambio,

giacché rimanda all’infinito il momento del compenso reale.