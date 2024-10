Reggio, il commosso appello di Sorgonà: “Sveglia, aiutiamo la città a rialzarsi”

"Abbiamo poco tempo per aiutare Reggio a rialzarsi. Senza giovani non c’è futuro, senza un’alternativa neanche", le parole del giovane imprenditore reggino

Un appello, quasi un grido di dolore. Il giovane imprenditore reggino Sasha Sorgonà, con il seguente comunicato, invita tutti i cittadini a contribuire, ad aiutare Reggio in un momento storico durissimo.

Sorgonà lancerà a breve l’evento ‘Spinoza’, un momento di confronto con tutti i reggini che potranno esprimere il loro pensiero e proporre idee per aiutare la città a rialzarsi.

Cari amici,

Nella nostra città abbiamo un male comune e un grande senso di sconforto anche tra i più grandi e quello che ci manca è la capacità di compattarci.

Ed allora è in questi momenti bui che dobbiamo guardare il nostro passato e riscoprire noi stessi.

La nostra storia è costellata di grandezza, quando i Greci, padri della cultura, decisero di fondare la loro più grande colonia fù l’oracolo di Delfi ad indicare loro quel luogo, laddove l’Apsias, il più sacro dei fiumi, si getta nel mare.

Il nostro compito oggi è rispettare quella bellezza, rispettare quella grandezza, rispettare i nostri avi.

E a me piacerebbe che domani mattina, qualcuno si alzasse, con la sana spregiudicatezza di chi ama la propria città e mettendoci la faccia indicasse una strada da seguire, un’alternativa allo stallo attuale, perché c’è una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi ed è quella di dare un’occasione ai giovani perché è questo il luogo dove dobbiamo creare le nostre imprese, è questo il luogo dove costruire la propria casa, è questo il luogo dove coltivare una speranza per il futuro.

E per riprendere quel cammino l’obiettivo è uno soltanto:

Rendiamo Reggio grande di nuovo.

Socrate diceva io so di non sapere ma su di una cosa ho episteme: sulle cose dell’amore, e la nostra città, il sudore per la nostra città, deve essere esclusivamente un atto d’amore.

Anche il più difficile dei cammini comincia sempre con un piccolo passo insieme.

Senza paura, bisogna avere il coraggio di dare un’alternativa allo stallo attuale, serve un atto d’amore da parte di tutti lasciando in secondo piano le discussioni di #partito e rendere protagonista una progettualità per il futuro.

.

Chi ama Reggio Calabria sa che abbiamo poco tempo a disposizione per creare nuove condizioni sociali, #turismo, posti di #lavoro e #sviluppo per i giovani che ormai in modo drastico sono costretti a lasciare la propria terra.

Senza giovani non c’è futuro, senza un’alternativa neanche.