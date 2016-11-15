Reggio, la squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina entra nelle scuole

Campagna di sensibilizzazione su sport e disabilità: i giocatori incontrano gli studenti in diversi istituti e il 18 novembre sono al PalaCalafiore

La squadra Rc Bic comunica che ha preso ufficialmente avvio una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi in età scolare sui temi “sport e disabilità. Lo scopo è quello di partecipare al compito di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità e delle autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo.

Rc bic si impegna a mettere a disposizione la propria esperienza al fine di motivare le scelte dei ragazzi e sollecitare la partecipazione alla ricerca del benessere psicofisico attraverso la conoscenza e la pratica di sane abitudini. Ieri l’incontro all’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi” ha visto protagonisti i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo a colloquio con il play Dmitrijs Rukavisnikovs e la guardia Karim Elmessoudy accompagnati da coach Antonio Cugliandro, da uno dei dirigenti della squadra Luigi Casile e dal Team manager Ferdinando Meduri.

Questa mattina, alle 10:30, l’appuntamento sarà al distaccamento dello stesso Istituto scolastico. La formazione proseguirà anche il 16 novembre, alla stessa ora, alla Scuola Media Statale “Ibico-Pirandello”. Il 18 novembre, invece, al PalaCalafiore, la squadra aderirà agli eventi organizzati dal Garante della regione Calabria per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Antonio Marziale in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia istituita dall’Onu.