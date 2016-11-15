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Reggio, la squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina entra nelle scuole

Campagna di sensibilizzazione su sport e disabilità: i giocatori incontrano gli studenti in diversi istituti e il 18 novembre sono al PalaCalafiore

15 Novembre 2016 - 11:23 | di Vincenzo Comi

Incontro della squadra Rc Bic di basket in carrozzina con gli studenti delle scuole di Reggio Calabria

La squadra Rc Bic comunica che ha preso ufficialmente avvio una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi in età scolare sui temi “sport e disabilità. Lo scopo è quello di partecipare al compito di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità e delle autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo.

Rc bic si impegna a mettere a disposizione la propria esperienza al fine di motivare le scelte dei ragazzi e sollecitare la partecipazione alla ricerca del benessere psicofisico attraverso la conoscenza e la pratica di sane abitudini. Ieri l’incontro all’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi” ha visto protagonisti i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo a colloquio con il play Dmitrijs Rukavisnikovs e la guardia Karim Elmessoudy accompagnati da coach Antonio Cugliandro, da uno dei dirigenti della squadra Luigi Casile e dal Team manager Ferdinando Meduri.

Questa mattina, alle 10:30, l’appuntamento sarà al distaccamento dello stesso Istituto scolastico. La formazione proseguirà anche il 16 novembre, alla stessa ora, alla Scuola Media Statale “Ibico-Pirandello”. Il 18 novembre, invece, al PalaCalafiore, la squadra aderirà agli eventi organizzati dal Garante della regione Calabria per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Antonio Marziale in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia istituita dall’Onu.

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