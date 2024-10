Reggio Nord, ritorna la Festa dei “Tre Quartieri”

L’associazione culturale “Tre Quartieri”, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, la Città Metropolitana, il comune di Reggio Calabria e il Centro Internazionale di Cultura, Arte e Scienza “Foyer des Artistes” Roma, organizza a Gallico Superiore i giorni 8 e 9 Agosto 2019 la XVI^ edizione della Festa dei “Tre Quartieri” e l’XI^ edizione del Premio Gallico.

Ormai la festa è un punto fermo dell’Estate Reggina, ed è diventata un momento di ritrovo tra vecchi amici di infanzia con decine e decine di emigranti che ogni anno ritornano al paese d’origine per trascorre le ferie estive.

Giorno 8 Agosto presso l’oratorio parrocchiale “Don Bosco”, sito in Via A. Garibaldi, alle ore 18,00 ci sarà l’inaugurazione della mostra personale di pittura del prof. Antonio Palmenta, a seguire la S. Messa.

Infine la cerimonia di attribuzione del “Premio Gallico” 2019.

Quest’anno la commissione del premio composta da Pasquale FIUMANO’ – Presidente; Matteo GANGEMI – Coordinatore; Antonino COPPOLA – Segretario; Giuseppe CARIDI – Componente e Oreste PENNESTRI’ – Componente, ha attribuito i seguenti premi:

Menzione Speciale al Prof. Antonino Monorchio.

Premio Speciale Gallico alla memoria del notaio Gregorio GANGEMI all’alunna Beatrice CALABRESE.

PREMIO GALLICO XI^ Edizione.

Cultura – Dott. Giuseppe BOVA; Religione – Don Tonino CATALANO; Sport – Cristina LAZZARINO; Lavoro – Prof. Dott. Pasquale SPINELLI; Politica – Dott. Pietro ARANITI.

Il Prof. Antonino MONORCHIO ricorderà la figura del M° Nicola SGRO’.

Nel corso della cerimonia di premiazione saranno effettuati degli interventi musicali a cura di Aurelio MANDICA.

Concluderà la serata la scuola di danza “Lion Dance”.

Giorno 9 Agosto in Via A: Garibaldi trav. Esposito alle ore 17,00 avrà inizio una passeggiata ecologica “tra Storia e natura dei nostri rioni” a cura di Salvatore MUSCA. Alle ore 18,30 avranno luogo i tradizionale giochi popolari per bambini.

Alle ore 20,30 ci sarà la gara di pasta asciutta e alle 21,30 il concerto de “La grande orchestra all’Italiana”, con la partecipazione di Zero (Cover).