Reggio, Perrone: ‘Adesione convinta alle manifestazioni unitarie di dicembre per inadeguatezza legge finanziaria’

La Cisl Metropolitana di Reggio Calabria conferma e ribadisce il proprio giudizio negativo per la manovra economica, il cui iter parlamentare è ancora in corso. Cgil, Cisl e Uil ritengono inadeguati gli interventi previsti dal Governo; dunque, dopo lo scorso 9 febbraio e soprattutto dopo la grande manifestazione del 22 giugno a Reggio Calabria, pensiamo sia necessario dare continuità alla mobilitazione. Scenderemo in piazza il 10, il 12 e il 17 dicembre con lavoratori, pensionati e giovani per sollecitare alcuni miglioramenti della manovra che sarà approvata definitivamente entro la fine dell’anno, ma anche per chiedere di avviare una stagione di riforme, da condurre in porto già nei prossimi mesi.

Il 10 Dicembre dedicata alle questioni del mezzogiorno, dell’industria, dei servizi e di uno sviluppo ambientalmente sostenibile, contro i licenziamenti, a sostegno dell’occupazione e delle vertenze aperte, per l’estensione degli ammortizzatori sociali, per la riforma degli appalti e dello “sblocca cantieri.

Il 12 Dicembre per chiedere il rinnovo dei contratti pubblici e privati, il superamento dei contratti pirata, la riforma e le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali.

Il 17 Dicembre sulla riforma fiscale per una redistribuzione a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e per ridurre il fenomeno dell’evasione; sulla previdenza, per un’effettiva rivalutazione delle pensioni e per proseguire nell’opera di riforma della legge Fornero in un’ottica di effettiva flessibilità verso il pensionamento; per chiedere un welfare più giusto e una legge sulla non autosufficienza.

Le tre manifestazioni e vedranno protagonisti le delegate e i delegati dei lavoratori che al governo e alle imprese porranno i problemi delle rispettive imprese e da quelli i temi e le proposte avanzate nella piattaforma unitaria e discusse nelle assemblee dei lavoratori. La Cisl Metropolitana ci sarà!