Reggio Calabria merita di diventare una città in cui vivere bene, da cui non dover andar via in cerca di fortuna. Questo è l’auspicio che, almeno per una volta, unisce tutti i reggini perbene.

È da questo desiderio condiviso che nasce Reggio ProAttiva, una proposta metodologica finalizzata a facilitare lo sviluppo territoriale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini che, riacquistando il senso di appartenenza, la coesione e la speranza, potrebbero riportare la città su un piano più adeguato con la valorizzazione delle risorse e delle opportunità.

Uno strumento dei reggini per la crescita di Reggio.

Il metodo: promuovi, partecipa, programma e realizza

“Promuovi, partecipa, programma e realizza il rilancio della città” è la sintesi descrittiva del metodo, ma anche un invito alla cittadinanza che non si può più permettere di stare alla finestra limitandosi a realizzare una puntuale analisi di ciò che non funziona. È necessario mettersi in discussione, incontrarsi e organizzarsi, trasformando le diversità interpersonali in ricchezza.

Il modello che Reggio Proattiva propone prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini che vorranno contribuire, con le loro idee, proposte, intuizioni, suggerimenti, a costruire un progetto di sviluppo concreto, serio, realizzabile per la nostra città, da mettere a disposizione, senza alcun preconcetto, di chi si trova a governarla.

I quattro passi proposti per il rilancio

Quali dunque i passi proposti per il rilancio della città?