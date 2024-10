Reggio, ritorna in città la ‘Sagra del Cannolo’

La Sagra del Cannolo torna per il quinto anno consecutivo a Reggio Calabria! Si rinnova nel 2020 l’appuntamento a Reggio Calabria, nel contesto delle festività patronali.

In occasione del 27esimo anno di attività, la Pasticceria Orlando invita tutti alla V edizione della Sagra, per gustare i cannoli riempiti al momento e per scoprire novità inedite! Inoltre per favorire eventuali file di attesa Pasticceria Orlando attiverà anche il servizio di prenotazione via Whatsapp così da evitare assembramenti. Le novità di quest’anno saranno oltre i cannoli classici: cannoli in pasta sfoglia, cannoli in pasta frolla, il cannolo scomposto ed il cannolo gelato!

Lo staff vi aspetta da venerdì 11 a martedì 15 settembre, dalle 20:30 alle 00:30 in via XXI AGOSTO, n. 84, Piazza Carmine (RC).

Ps. Nel rispetto delle norme anti-Covid19 l’attesa del proprio turno all’esterno del locale e l’eventuale fila d’attesa dovrà rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina.