Reggio, salta tombino in zona sud: auto costrette allo slalom

Le auto che in queste ore stanno transitando in Via Ravagnese sono costrette a fare lo ‘slalom’ per evitare l’acqua fuoriuscente da un tombino, saltato nella mattinata odierna.

Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, il getto d’acqua si eleva per circa 60cm dal suolo. Da segnalare qualche piccolo rallentamento al traffico.

