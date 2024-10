Reggio, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Amici del Museo”

Si è tenuta, nella Sala delle Conferenze del Museo Nazionale Archeologico, presieduta dal socio avv. Angelo Labrini, l’assemblea ordinaria 2019 dell’Associazione ‘Amici del Museo’. In apertura dei lavori, il dr, Fabrizio Sudàno, delegato per la soprintendenza, ha informato, con ampia e documentata relazione, i partecipanti, sulle novità emerse in questi ultimi tempi dagli scavi archeologici effettuati in vari posti dell’Area Metropolitana e nel territorio vibonese.

In particolare, ha illustrato i ritrovamenti avutisi in diverse località dell’Aspromonte; il che testimonia una frequentazione organizzata fin dall’età magnogreca. Egli ha anche evidenziato l’impostazione tecnologica del Museo di Medma-Rosarno, che consente una fruizione molto avanzata del prezioso materiale archeologico ivi conservato.

Il relatore ha infine annunciato che a breve si potranno riprendere i lavori di scavo sulla Piazza Garibaldi. È seguita la relazione del presidente francesco Arillotta, che ha presentato l’attività svolta nell’anno decorso. Attività che è consistita nella organizzazione di numerosi eventi culturali e di socializzazione. Arillotta ha quindi parlato dei programmi futuri, mirati alla valorizzazione delle eccellenze storiche reggine, a cominciare dalle sue acque termali, il cui sfruttamento era già praticato in età romana; come attestano le otto fastose strutture termali esistente all’epoca in città.

Altro argomento sul quale l’Associazione si impegnerà è quello della elaborazione di percorsi urbani storici, archeologici, artistici e urbanistici, che consentano al visitatore della città di conoscerla più organicamente di quanto non avvenga adesso. L’Assemblea ha proceduto alla sostituzione di alcuni componenti del Consiglio Direttivo. Sono risultati eletti i soci Aloi Bruno, Bellantonio Minella, Liberale Patrizia – designata anche Cerimoniera – e Papalia Domenico. La socia Fortunata Cristiano è stata nominata ‘Delegata della Presidenza per i rapporti con le altre Associazioni’. A conclusione dei lavori, sono state illustrate le ultime due iniziative prese: il Tour dei Forti Unbertini – un unicum assoluto! – e la visita dei siti di Roma legati alla Storia di Reggio Calabria.