Nel cuore della città, precisamente in Via Aschenez, è presente una fuoriuscita importante di acqua dall’asfalto, come testimoniato dalle immagini.

La causa è la rottura di un tubo presente sotto lo strato di asfalto.

Al momento, il traffico è rallentato. Tempestivamente, chi di competenza è già stato avvertito.

