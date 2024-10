Reggio, somministrazione alcolici. Zio Fedele: ‘Sempre lavorato nel rispetto delle regole e di tutte le ordinanze’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del locale reggino Zio Fedele in merito alle contestazioni della Polizia di Stato, con successive sanzioni amministrative, in riferimento alla normativa della somministrazione degli alcolici.

Leggi anche

“Siamo un locale totalmente rispettoso delle regole. in merito all’accaduto confermiamo la sanzione amministrativa di 800,00 euro solo ed esclusivamente per la mancata esposizione Delle tabelle alcolemiche ed il misuratore del tasso alcolemico, senza riscontro alcuno di altre violazioni, multa tra l’altro già pagata regolarmente ed abbiamo provveduto immediatamente a metterci in regola con la prescrizione”.

I titolari intendono inoltre precisare come:

“Quello che per noi è sbagliato è il modo con cui è stata posta la questione, sembra quasi che pochi locali, per lo più quelli che lavorano onestamente e servono agli avventori, che per noi, vogliamo specificare, non sono clienti ma veri amici, solo prodotti di alta qualità, siano responsabili delle malefatte altrui. Per inciso, da noi i clienti non vengono per ubriacarsi ma vengono per socializzare in un ambiente familiare, principio base di una società civile”.

Lo staff di Zio Fedele sottolinea il rispetto delle normative:

“Volevamo altresì specificare e chiarire che, nel rispetto delle normative ci siamo sempre rifiutati di somministrare alcolici, anche leggeri, ai minori di 18 anni, precludendoci una fetta di mercato abbastanza ampia e remunerativa. Abbiamo sempre rispettato le ordinanze in merito alla diffusione di emissioni sonore e di pubblico spettacolo, anticipandone anzi la cessazione nel rispetto del vicinato. Volevamo anche chiarire che, nonostante le numerose frequentazioni del locale, migliaia di utenti, non vi è stato mai un intervento delle forze di polizia in merito all’ordine pubblico, anzi, in varie situazioni, ci siamo fatti carico noi di denunciare comportamenti scorretti da parte di ragazzini, che soprattutto nel periodo estivo, ritornavano in zona totalmente ubriachi. Questo per specificare che siamo totalmente contrari all’abuso di alcolici. La nostra filosofia è quella di far bere bene, di qualità, secondo gli standard internazionale AIBES, non ricerchiamo il guadagno ad ogni costo ed i nostri clienti/amici lo sanno bene”.

La precisazione di Zio Fedele è rivolta soprattutto alla propria clientela.