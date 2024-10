Reggio – Tapis roulant, Movimento Sovranista: “Amministrazione non all’altezza delle grandi opere“

Riceviamo e pubblichiamo – Ringrazio il Consigliere del movimento “la svolta” che nella sua spasmodica difesa d‘ufficio e nel tentativo di smentire la realtà dei fatti, ha confermato quanto non solo l’inadeguatezza dell’attuale maggioranza, non all’altezza diprogetti e opere di una certa importanza, quanto a realizzazione e perfino manutenzione, ma ha anche comprovato il mancato rinnovo di un incarico fondamentale per il funzionamento della grandiosa struttura!

La verità sta nel fatto che essendo un’opera risalente ad un altro periodo, realizzata con fondi non a carico del bilancio comunale, ma attraverso finanziamenti del Decreto Reggio, tutte le spiegazioni ricadono sotto una forma di rivalsa ideologica con scaricabarile simbolico sui costi di gestione. Tutto ciò nonostante sia ben risaputo che in città ci sono stati sotto questa Giunta e ci saranno ancora interventi molto più costosi, non indispensabili per i cittadini: i costi di manutenzione del tapis roulant si aggirano intorno ai 60 mila euro, niente a confronto degli € 83 mila spesi per un solo concerto. Senza contare che questi costi possono essere ammortizzati sotto bene altre forme di finanziamento.

In conclusione il tapis roulant, per come viene affermato dal solerte consigliere, che insieme alla sua truppa ha fatto Svoltare Reggio verso il disastro, non sarebbe mai dovuto essere stato realizzato, in quanto troppo costoso.

Sappia dunque Reggio che a parere della sinistra i reggini non meritano una struttura di questa portata urbanistica, fruibile e funzionale in passato, aperta giorno e notte di grande utilità per anziani e disabili. E che chi ha avviato un percorso di progresso e sviluppo, di incremento turistico, di innovazione a grande respiro evidentemente secondo questi signori ha pensato troppo in grande per Reggio!

Prof.ssa Arch. Ersilia CEDRO

Docente Architettura e Design

Delegata Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità

Dirigente Reggio Futura