Reggio, al via dal 14 settembre i Nidi d’Infanzia per 125 minori

“Continuiamo a lavorare per espletare tutti i servizi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Con la firma dell’ordinanza da parte della Regione Calabria per l’apertura di tutti i servizi educativi dell’Infanzia, abbiamo avviato le procedure per l’avvio dei Nidi d’infanzia a partire dal 14 settembre nel rispetto della norme igienico-sanitarie e nella tutela della salute degli operatori e dei minori accolti”.

Queste le parole dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Anita Nucera che evidenzia: “Nei mesi scorsi abbiamo proceduto alla pubblicazione della manifestazione d’interesse per l’iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali di Archi “Il Mago di Oz”, di Gebbione “Il piccolo principe” e Aziendale presso il Ce.Dir per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni per un numero complessivo di 125. Potranno accedere anche i minori temporaneamente presenti nel comune anche se non residenti, in relazione alle vigenti norme internazionali, nazionali e regolamentari.”