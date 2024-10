Reggio, al via corso di formazione per Guide Ambientali Escursionistiche

Ha preso avvio a Reggio Calabria il corso professionalizzante per guida ambientale escursionistica. L’importante periodo formativo, che vedrà protagonisti gli oltre 20 partecipanti provenienti da ogni angolo della Calabria e della Sicilia, troverà conclusione a febbraio 2020.

Il corso si è reso possibile grazie ad un’ importante sinergia tra l’associazione Guide Turistiche Associate Calabria, Confindustria reggina ed AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Quest’ultima, è l’unica associazione a livello nazionale che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero per lo Sviluppo Economico, divenendo negli ultimi anni leader nella formazione di giovani professionisti e grande punto di riferimento per il settore dell’ Ecoturismo.

Nutrita la partnership istituzionale che vede schierati l’Ente Parco Aspromonte, Gal Terre Locridee, Gal Basso Tirreno Reggino, i comuni di Santo Stefano in Aspromonte, Antonimina, Villa San Giovanni, Motta San Giovanni oltre alla collaborazione dell’azienda agricola Barone G.R. Macrì. Importante inoltre nella cura degli aspetti amministrativi ed organizzativi il contributo dell’ ente di formazione professionale Chrians.

I tanti partecipanti saranno impegnati nei prossimi weekend in lezioni in aula e sui sentieri della meravigliosa montagna reggina seguiti dal corpo docente che permetterà loro di apprendere le basi fondamentali di questa nuova professione. L’auspicio è che dopo il superamento degli esami finali e l’iscrizione ad AIGAE, questi nuovi professionisti, riescano a dare seguito a quel percorso di conoscenza e divulgazione della montagna calabrese (e non solo), vera leva attrattiva/culturale che potrà permettere di perseguire mire di destagionalizzazione turistica che fino al momento sono solo rimaste sulla carta. Nella foto di Angelo Gigliotti il battesimo del gruppo in escursione sul massiccio aspromontano.