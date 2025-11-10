Reggio Village: al via il rifacimento del secondo campo da calcio a 5

Un investimento che punta a elevare la qualità del centro e a offrire a chi pratica sport un ambiente moderno, sicuro e funzionale

Prosegue il restyling del Reggio Village. Il centro polisportivo nel cuore della città, tra i più frequentati dagli appassionati di calcio e non solo, sta completando un importante intervento sui campi da gioco.

Dopo aver concluso il rifacimento del primo campo da calcio a 5 nei mesi scorsi, in questi giorni sono partiti i lavori anche sul secondo. Viene installata erba sintetica di ultima generazione, pensata per garantire condizioni ottimali a chi utilizza la struttura: enti di promozione, squadre amatoriali e scuole calcio.

Il Reggio Village dispone di due campi a 7, un campo a 11 e quattro campi a 5. L’intervento rientra in un percorso di miglioramento degli spazi sportivi, sempre più richiesti da atleti e semplici appassionati.

Un investimento che punta a elevare la qualità del centro e a offrire a chi pratica sport un ambiente moderno, sicuro e funzionale. L’obiettivo è chiaro: rendere Reggio Village un punto di riferimento ancora più forte per il calcio cittadino.

All’interno dell’impianto anche due campi di Padel, situati in uno spazio ampio e confortevole, il Reggio Village offre agli appassionati di questa disciplina la possibilità di giocare in un ambiente ideale.

Prenota il tuo campo chiamando il 327.4826898